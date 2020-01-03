ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkiye’de bir ilk

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2019 yılında geçirdiği ilk kalite denetiminden 90.5 puan alarak 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı verilerine göre Diş Hekimliği alanında ülkemizde bu yetki belgesine sahip tek kamu kurumu olan Fakültemiz (https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/35653,kamuuniversitesisagliktesisleripdf.pdf?0), Aydın ili bünyesinde tüm kamu sağlık tesisleri arasında bu yetki belgesini almış ilk kurum olma özelliğini taşıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında ülkemizde Sağlık Turizmi hizmeti yalnızca Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip kurumlar tarafından verilebiliyor. Bu yetki belgesinin alınabilmesi için bahsi geçen yönetmelikte ilgili kurumun Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi kapsamında en az 85 puana sahip olması öngörülen temel kriterlerden biri olarak yer alıyor.

AYDIN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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