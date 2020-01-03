Kuşadalı Doktor Ali Alkış’ın ismi ölümsüzleşti

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası sevdalısı Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.

Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerinde yer alan parkın açılışını Belediye Başkanı Ömer Günel ve merhum Doktor Ali Alkış’ın ailesi gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi kente yeni yeşil alan ve park alanları kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri “Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerinde yer alan parkın yapımını tamamladı. Hayatını Kuşadası ve diyabet hastalığının tedavisi ile ilgili araştırmalara adayan Doktor Ali Alkış’ın ismini taşıyan parkın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Dr. Ali Alkış’ın yakınları katıldı.

Parkın açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak kentimize yeni kazandırdığımız parklara kentimiz ve ülkemiz için değerli insanların isimlerini vermeye çalışıyoruz. Doktor Ali Alkış ellinin üzerinde yazılı eser bırakmış, emekliliği ile birlikte çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan diyabetle ilgili ciddi araştırmalar yapmış bir bilim ve sanat insanıdır. Doktor Ali Alkış, Kuşadası’na ilk aile müzesini de kazandırmıştır. Ali Alkış’ın ailesi o müzeyi bugün Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’na bağışladı. Biz Doktor Ali Alkış’ın ismini orada da yaşatacağız. Kuşadalı, saygıdeğer Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın adını kentimizde yaşatıyor olmak bizler için büyük bir gururdur” dedi.

Kuşadası sevdalısı Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın ismini taşıyan Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerindeki parkın içinde otomatik sulama sistemi, kaya bahçesi, oturma grupları, aydınlatma sistemi ve tiren vagonu şeklinde dizayn edilmiş bir büfe yer alıyor.

AYDIN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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