Kuşadalı Doktor Ali Alkış’ın ismi ölümsüzleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadalı Doktor Ali Alkış’ın ismi ölümsüzleşti

İHA

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası sevdalısı Yazar ve Doktor Ali Alkış'ın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.

Kuşadalı Doktor Ali Alkış’ın ismi ölümsüzleşti

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası sevdalısı Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.
Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerinde yer alan parkın açılışını Belediye Başkanı Ömer Günel ve merhum Doktor Ali Alkış’ın ailesi gerçekleştirdi.
Kuşadası Belediyesi kente yeni yeşil alan ve park alanları kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri “Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerinde yer alan parkın yapımını tamamladı. Hayatını Kuşadası ve diyabet hastalığının tedavisi ile ilgili araştırmalara adayan Doktor Ali Alkış’ın ismini taşıyan parkın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Dr. Ali Alkış’ın yakınları katıldı.
Parkın açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak kentimize yeni kazandırdığımız parklara kentimiz ve ülkemiz için değerli insanların isimlerini vermeye çalışıyoruz. Doktor Ali Alkış ellinin üzerinde yazılı eser bırakmış, emekliliği ile birlikte çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan diyabetle ilgili ciddi araştırmalar yapmış bir bilim ve sanat insanıdır. Doktor Ali Alkış, Kuşadası’na ilk aile müzesini de kazandırmıştır. Ali Alkış’ın ailesi o müzeyi bugün Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’na bağışladı. Biz Doktor Ali Alkış’ın ismini orada da yaşatacağız. Kuşadalı, saygıdeğer Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın adını kentimizde yaşatıyor olmak bizler için büyük bir gururdur” dedi.
Kuşadası sevdalısı Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın ismini taşıyan Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerindeki parkın içinde otomatik sulama sistemi, kaya bahçesi, oturma grupları, aydınlatma sistemi ve tiren vagonu şeklinde dizayn edilmiş bir büfe yer alıyor.

AYDIN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Belediyesi yangının izlerini sildi
YEREL HABERLER Söke Belediyesi yangının izlerini sildi
Minik öğrencilerden anlamlı bağış
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden anlamlı bağış
Aydın’da hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkili ...
Didim Belediye meclisinin 2020’nin ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Didim Belediye meclisinin 2020’nin ilk toplantısını ...
İzmirlilerden Halk Ege Et’ e yoğun ilgi
YEREL HABERLER İzmirlilerden Halk Ege Et’ e yoğun ilgi
2019’da kaçak deniz avcılığına 360 bin TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER 2019’da kaçak deniz avcılığına 360 bin TL idari para ...
Başkan Çondur; “Türkiye’nin otomobili ile küresel bir marka olacağımızın inancındayız”
YEREL HABERLER Başkan Çondur; “Türkiye’nin otomobili ile küresel bir ...
AK Parti İlçe Başkanı Tosun, herkese teşekkür edip aday olmayacağını açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Tosun, herkese teşekkür edip ...
ASKİ Aydın’da çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ Aydın’da çalışmalarına devam ediyor
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkiye’de bir ilk
YEREL HABERLER ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkiye’de bir ilk
Kuşadası’nda herkes taşın altına elini koyacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda herkes taşın altına elini koyacak
Kuşadası Gençlik Spor kulübü’nün yeni yönetimi belirlendi
YEREL HABERLER Kuşadası Gençlik Spor kulübü’nün yeni yönetimi ...
Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor
ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi görüyor
YEREL HABERLER ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden
YEREL HABERLER Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden
Kardan adam pazara indi satışlar patladı
YEREL HABERLER Kardan adam pazara indi satışlar patladı
Kadın yöneticiler ‘Cam Tavanı Kırıyor Projesi’ ekibi mentorlarla buluştu
YEREL HABERLER Kadın yöneticiler ‘Cam Tavanı Kırıyor Projesi’ ekibi ...
ADÜ’de Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu toplandı
YEREL HABERLER ADÜ’de Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu toplandı
Kaymakam Soley ve Başkan İnal’dan miniklere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Kaymakam Soley ve Başkan İnal’dan miniklere anlamlı ...
Didim’de eğitim camiası değerlendirme toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Didim’de eğitim camiası değerlendirme toplantısında ...
Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi değerlendirmesi “Bu irade, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını istemeyen devletlere yönelik verilen tarihi bir cevaptır”
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi ...
13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X