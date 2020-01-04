İsabeyli Şırlanspor’da hedef 3. Lig

Aydın Süper Amatör Lig’de grubunda lider olan İsabeyli Şırlanspor, hedefini TFF 3. Lig olarak belirledi.

İsabeyli Şırlanspor Teknik Direktörü Orhan Atalay, “20192020 futbol sezonunda İsabeyli Şırlanspor ile tekrar beraber olduk. Çalışmaya başladık. Benim geçmişimde 2008 den buyana Şırlansporda bu takıma 10 yıl hizmet vermişliğim var. Bu süreler içinde alt yapılarda pek çok sporcu yetiştirdim. Bu sezonda da tekrar çalışmak nasip oldu. Şu anda Aydın Amatör Süper Lig’de kendi gurubumuzda lider durumundayız. Kendi tesislerimizde oyuncularımız ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız ve hedeflerimiz var. Kulüp Başkanımız başkanlığında bir hedef koyarak bu işe başladık.

Bizim şu andaki hedefimiz kendi bulunduğumuz ligde şampiyon olarak bir üst lige BAL Ligine çıkıp bu ligde de şampiyon olmak. Nazilli Belediyespor’da TFF 2. Lig’e çıktıktan sonra bizde TFF. 3 Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. İlerisi için hedeflerimiz ve amaçlarımız var. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu arada da Nazilli Belediyespor başta olmak üzere pek çok kulübümüze alt yapımızda yetişen oyuncularımızı verdik. Türk futboluna da oyuncular yetiştirerek katkıda bulunuyoruz” dedi.

AYDIN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

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