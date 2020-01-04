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Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Milli Eğitimde 39 yıl hizmetin ardından yaş haddinden emekli olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, onuruna düzenlenen veda yemeğinde hem düşündürdü hem üzdü. Nazilli'nin eğitimde yıllardır hak ettiği desteği alamadığını ifade eden Müdür Dağaşan, "Nazilli hak ettiğini alamıyor" dedi.

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Milli Eğitimde 39 yıl hizmetin ardından yaş haddinden emekli olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, onuruna düzenlenen veda yemeğinde hem düşündürdü hem üzdü. Nazilli’nin eğitimde yıllardır hak ettiği desteği alamadığını ifade eden Müdür Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor” dedi.
Nazilli Öğretmen Evi ve ASO’da emekliye ayrılan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan için düzenlenen veda yemeğine İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, Mehmet Gediz, ilçedeki devlete bağlı ve özel okulların müdürleri ile birlikte tüm ilçe protokol üyeleri hazır bulundu.
“Takipçisi olacağım”
Yemekte bir konuşma yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, ilçede uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptığını ancak son 2 senelik müdürlük döneminde de yaptıklarından söz ederek, “Özellikle son iki yıldır hep birlikte ilçedeki okullarımızda ayrışmayı değil barışı sağladık. Birçok projeye başladık. MTSK gibi sınavların Nazilli’de de yapılarak yaklaşık 500 bin nüfusa hitan eden bölgenin parasının yine bölgemizde kalmasını istedik. 39 ilden büyük olan Nazilli’deki eğitimin il ile birlikte adil şartlarda hizmet almasını istiyoruz. Ama şunu görüyoruz ki Nazilli hak ettiğini yıllardır alamıyor. Kısık imkanlara rağmen Nazilli’nin eğitimdeki başarısı her zaman takdire şayandır. Bunun farkedilmesini diliyoruz. İlçedeki eğitim kalitesinin ve hizmet kalitesinin artması için 2 yılda tamamlayamadığımız ama elzem olan çok sayıda proje var. Bütün paydaşlarla beraber yaptığımızın devamını sade bir vatandaş ve eğitimci olarak takip etmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğim. Hizmet yılım içerisinde bize destek olan tüm paydaşlara çok teşekkür ederim" dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçeye verdiği emek ve hizmetlerden dolayı Dağaşan’a teşekkür ederek, “Bizlere değerler kattınız. Beyefendiliğinizle bizlere örnek oldunuz. Hizmetlerinizden dolayı şahsım adına çok teşekkür ederim. Meslekte geçirdiğiniz 39 yılın ardından ömrünüzün bundan sonraki döneminde de inşallah memlekete hizmet etmeye devam edersiniz” dedi.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da konuşmasında Dağaşan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Arısoy, “Açık yüreklilikle söylüyorum; kendisi mesleğinin aşığı, hatta bugün mesleğinin son gününde saat 17.00’ye kadar aralıksız çalıştı. İşinin başındaydı, ben hala ‘bu işi basıl yapacağız’ diye son dakikaya kadar sordum. Bu hepimizin örnek alması gereken bir yaklaşım. Bu sadece iş yapmak değil gönlünü, hayatını mesleğine vermekle ilgili bir şey. Hepimiz için işe başlayınca ‘emeklilik’ hayal gibi geliyor, fakat zaman o kadar hızlı ilerliyor ki hepimizin bir şekilde emeklilik için planları, hobileri olması gerekir. Emeklilikte herkesin tadını ve huzurunu yaşaması gereken büyük bir nimet. Hayatımızın önemli eşiklerinden bir tanesi. Hıdır Müdürümüze yeni yaşamında mutluluklar diliyorum” dedi.
Yemeğin ardından Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, emekliye ayrılan Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdiler. Gecenin sonunda bütün davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYDIN

04 Ocak 2020 Cumartesi

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