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AK Partili Yavuz’dan Kılıçdaroğlu’na Kanal İstanbul eleştirisi

İHA

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul üzerinden müteahhitlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Partili Yavuz’dan Kılıçdaroğlu’na Kanal İstanbul eleştirisi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul üzerinden müteahhitlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Metin Yavuz, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olan ülkemiz, bölgesel ve kıtalar arası ticarette de dünyanın ilgisini çekiyor. Bir yandan dev ulaşım projeleriyle ekonomide büyük bir atılım yaparken, bir diğer yandan da yeni istihdam alanları oluşturarak birçok kişinin de iş sahibi olmasının önü açılıyor. İktidara geldiğimiz günden bugüne AK Parti, Başkan Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin sanayi, ticaret ve turizm bölgelerini birbirine ve dünyaya bağlayan mega projelerden olan 3. havalimanından, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne, Marmaray'dan Avrasya tüneline kadar Türkiye'nin çehresini değiştirecek birçok mega projeyi hayata geçirdi. Şimdi gündemimizde Kanal İstanbul var.
Allah'ın izni ile yine Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan Kanal İstanbul ile bu güne kadar hayata geçen birçok projenin mali büyüklükleri de çok önemli. Bakın bu mega projelerin mali büyüklüğü 138 milyar doları aşıyor. Kamu ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen projelerin toplam maliyeti 130 ülkenin milli gelirini geride bırakıyor.
Bu şu demek, Türkiye artık dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkarak, kendi ayaklarının üzerinde duran, üreten, kalkınan, tarım dan sanayiye, ulaşımdan ekonomiye, savunma sanayine kadar tüm alanlarda her geçen gün gelişen ve güçlenen bir ülke konumundayız. Bizim hedeflerimiz büyük, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gece gündüz Başkan Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz.
Ama bakıyoruz da ana muhalefet liderli Kemal Kılıçdaroğlu her mega proje de olduğu gibi Kanal İstanbul'a da karşı çıkıyor ve yapılmasını engellemeye çalışma çabasıyla proje de yer almayı düşünen müteahhitleri alenen tehdit ediyor.
Diyor ki, ‘Biz iktidara geldiğimiz de Kanal İstanbul projesinde yer alan müteahhitlerin parasını ödemeyeceğiz.’
Kendilerince, müteahhitlere korku salıp proje de yer almalarını engelleyecekler. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP zihniyetinin bu ülkenin menfaatine olmadığının bir örneği ile yine karşı karşıyayız. Bu zihniyet değil midir bu ülkeye kazandırılan tüm mega projelere karşı olan. Her defasında felaket senaryoları yazarak engellemeye çalışan hep bunlardı. Başkan Erdoğan'a atıfta bulunarak tek adamlıktan, diktatörlükten bahseden zihniyet şimdi kalmış daha iktidara gelmeden milleti tehdit etmeye başlıyor.
Tek adamlıktan, diktatörlükten bahseden ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha iktidara gelmeden insanları tehdit etmektedir. Kılıçdaroğlu, bu aziz millet size inanıp sizi iktidara getirmez. Sizin tek bir amacınız var. Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kaybetmesi için ülkemize yapılacak her projeyi engellemek. Bunu her defasında deniyorsunuz ama hep kaybediyorsunuz. Ne yapsanız, ne söyleseniz de nafile; Kanal İstanbul yapılacak.
Asıl tek adam ve diktatör olan onca seçim kaybetmesine rağmen halen daha koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu ve lideri olduğu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bu zihniyet değil miydi başörtülü bacılarımızı okullara, kamu kurumlarına almayan, meclise sokmayan. Onları hakir ve ikinci sınıf olarak gören.
AK Parti'yi baskıcı ve tehdit eden bir siyaset anlayışı sahibi olmakla suçluyorsunuz ama sizin yaptığınız ne oluyor.
Nitekim 2002 den bu yana iktidarda olmamız milletimizin gönlünde teveccüh bulduğumuzun bir işaretidir. Şayet siz de milletimizin gönlünde bu teveccühü bulmuş olsaydınız 2002'den bu yana elbet sizleri iktidara taşırdı. Siz daha iktidara gelmeden şimdiden milleti tehdit etmeye başladınız. Ola ki iktidara gelirseniz vay bu ülkenin ve bu milletin haline. Aziz milletimiz CHP zihniyetinde yönetilen eski Türkiye'yi biliyor. Bu sebeple size güvenmiyor. Bu güveni asla alamayacaksınız. Çünkü bu milletin Başkan Erdoğan'ın samimiyetine, ülkesine ve milletine olan hizmet aşkını bu zamana kadar hayata geçirdiği sayısız projeden dolayı biliyor. Bu yüzden kendisine inanıyor ve güveniyor. Sizin yersiz eleştirilerinize ve karşı olmanıza rağmen bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz tüm mega projelerimizde olduğu gibi Kanal İstanbul'da hayata geçecek. Bu projeyi size rağmen yine Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti hayata geçirecek”

AYDIN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:51
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