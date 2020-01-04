Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba' konseri

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) bulunan danışanlar müzikli tedavi yöntemi ile tedavi oluyor. Tedavileri kapsamında son 5 yılda 4. konserlerini gerçekleştiren danışanların ‘2020’ye Merhaba Konseri’ beğeni ile izlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin danışanları Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda THM konseri verdi. Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürü Abdül Gani Kavak, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr.Şule Akbaş, Hastane idarecileri Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Feray Aydın, ile danışanların yakınları ve davetliler katıldılar.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen konseri yaklaşık 300 müziksever izledi. Nazilli Devlet Hastanesi TRSM danışanlarından oluşan koro 2 bölüm halinde 16 eser seslendirdi. Konser öncesinde Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile ilgili olarak konseri izlemeye gelen müzikseverlere bilgilendirmede bulunuldu.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, yaptığı açıklamada; “Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Sosyal Toplum Destek hizmeti vermek için yapılandırılmış bir merkezdir. Toplum Temelli yurt sağlığı modeli çerçevesinde, tedavi, danışan aile eğitimi, beceri eğitimi ve gerektiğinde evde takip ve kurum yönlendirmesi yapar. Bu anlamda Türkiye’de kurulan 2. Merkezdir. Bu anlamda da gurur duyuyoruz. Buradaki amacımız danışanlarımızın sayılarını ve hastaneye yatış sıklığını azaltmak. Topluma kazandırmak ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek. Bu kapsamda yılda bir kez Halk Eğitimi Merkezimizin de katkıları ile konser düzenliyoruz. Ayrıca yılda bir kez de el işleri ile ilgili bir sergimiz oluyor. Bu koro ise 5. yılda dördüncü konserini verdi. Onları sahnede görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca imkanlar dahilinde de hastanemizde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya da gayret ediyoruz. Son beş yılda yapılanlar da Türkiye’ye örnek olmuş ve ilklere imza atmış projelerdir. Bir ilçe hastanesi olmamıza rağmen birçok il hastanesinden daha üst seviyede hizmet verdik ve başarılı bir 5 yıl geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.



Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ise, “Halk Eğitimi merkezimizin desteğiyle ruh sağlığı konusunda topluma kazandırdığımız bireyler, danışanlar için çok güzel neticelere ulaşmış bir çalışma oldu. Her geçen yıl daha da özgüven duyan danışanlarımız ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu gece hepimiz çok mutlu olduk” dedi.

Nazilli HEM Müdürlüğü bünyesinde bağlama sanatçısı olarak görev yapan ve Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlar korosunu çalıştıran Emrah Çevirgen yönetimindeki koro, solo ve koro olarak Türk Halk Müziğinin sevilen 16 eserini seslendirdi. Türk Halk Müziğinin ünlü eserlerini seslendiren koro ve solistler davetlilerden sürekli alkış aldılar. Konser sonunda Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Şafak Çalışkan ve beraberindekiler sahneye çıkarak koroda görev alan danışanlara çiçek sundular.

AYDIN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:09

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.