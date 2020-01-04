Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba' konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba' konseri

İHA

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) bulunan danışanlar müzikli tedavi yöntemi ile tedavi oluyor. Tedavileri kapsamında son 5 yılda 4. konserlerini gerçekleştiren danışanların '2020'ye Merhaba Konseri' beğeni ile izlendi.

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba' konseri

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) bulunan danışanlar müzikli tedavi yöntemi ile tedavi oluyor. Tedavileri kapsamında son 5 yılda 4. konserlerini gerçekleştiren danışanların ‘2020’ye Merhaba Konseri’ beğeni ile izlendi.
Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin danışanları Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda THM konseri verdi. Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürü Abdül Gani Kavak, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr.Şule Akbaş, Hastane idarecileri Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Feray Aydın, ile danışanların yakınları ve davetliler katıldılar.
Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen konseri yaklaşık 300 müziksever izledi. Nazilli Devlet Hastanesi TRSM danışanlarından oluşan koro 2 bölüm halinde 16 eser seslendirdi. Konser öncesinde Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile ilgili olarak konseri izlemeye gelen müzikseverlere bilgilendirmede bulunuldu.
Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, yaptığı açıklamada; “Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Sosyal Toplum Destek hizmeti vermek için yapılandırılmış bir merkezdir. Toplum Temelli yurt sağlığı modeli çerçevesinde, tedavi, danışan aile eğitimi, beceri eğitimi ve gerektiğinde evde takip ve kurum yönlendirmesi yapar. Bu anlamda Türkiye’de kurulan 2. Merkezdir. Bu anlamda da gurur duyuyoruz. Buradaki amacımız danışanlarımızın sayılarını ve hastaneye yatış sıklığını azaltmak. Topluma kazandırmak ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek. Bu kapsamda yılda bir kez Halk Eğitimi Merkezimizin de katkıları ile konser düzenliyoruz. Ayrıca yılda bir kez de el işleri ile ilgili bir sergimiz oluyor. Bu koro ise 5. yılda dördüncü konserini verdi. Onları sahnede görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca imkanlar dahilinde de hastanemizde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya da gayret ediyoruz. Son beş yılda yapılanlar da Türkiye’ye örnek olmuş ve ilklere imza atmış projelerdir. Bir ilçe hastanesi olmamıza rağmen birçok il hastanesinden daha üst seviyede hizmet verdik ve başarılı bir 5 yıl geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ise, “Halk Eğitimi merkezimizin desteğiyle ruh sağlığı konusunda topluma kazandırdığımız bireyler, danışanlar için çok güzel neticelere ulaşmış bir çalışma oldu. Her geçen yıl daha da özgüven duyan danışanlarımız ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu gece hepimiz çok mutlu olduk” dedi.
Nazilli HEM Müdürlüğü bünyesinde bağlama sanatçısı olarak görev yapan ve Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlar korosunu çalıştıran Emrah Çevirgen yönetimindeki koro, solo ve koro olarak Türk Halk Müziğinin sevilen 16 eserini seslendirdi. Türk Halk Müziğinin ünlü eserlerini seslendiren koro ve solistler davetlilerden sürekli alkış aldılar. Konser sonunda Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Şafak Çalışkan ve beraberindekiler sahneye çıkarak koroda görev alan danışanlara çiçek sundular.

AYDIN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ege’nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar oldu EİB’nin Aralık ayı ihracatı 1 milyar 117 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Ege’nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar ...
AK Partili Yavuz’dan Kılıçdaroğlu’na Kanal İstanbul eleştirisi
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan Kılıçdaroğlu’na Kanal İstanbul ...
Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”
YEREL HABERLER Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”
Seramikçiler altın yılını yaşıyor Dünyaca ünlü seramikleri Türkiye genelinin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Seramikçiler altın yılını yaşıyor Dünyaca ünlü ...
İsabeyli Şırlanspor’da hedef 3. Lig
YEREL HABERLER İsabeyli Şırlanspor’da hedef 3. Lig
Ödüllü öğrenciye İngilizlerden bilgisayar hediyesi
YEREL HABERLER Ödüllü öğrenciye İngilizlerden bilgisayar hediyesi
Davutlar MYO’dan sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Davutlar MYO’dan sosyal sorumluluk projesi
Kuşadalı Doktor Ali Alkış’ın ismi ölümsüzleşti
YEREL HABERLER Kuşadalı Doktor Ali Alkış’ın ismi ölümsüzleşti
Söke Belediyesi yangının izlerini sildi
YEREL HABERLER Söke Belediyesi yangının izlerini sildi
Minik öğrencilerden anlamlı bağış
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden anlamlı bağış
Aydın’da hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkili ...
Didim Belediye meclisinin 2020’nin ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Didim Belediye meclisinin 2020’nin ilk toplantısını ...
İzmirlilerden Halk Ege Et’ e yoğun ilgi
YEREL HABERLER İzmirlilerden Halk Ege Et’ e yoğun ilgi
2019’da kaçak deniz avcılığına 360 bin TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER 2019’da kaçak deniz avcılığına 360 bin TL idari para ...
Başkan Çondur; “Türkiye’nin otomobili ile küresel bir marka olacağımızın inancındayız”
YEREL HABERLER Başkan Çondur; “Türkiye’nin otomobili ile küresel bir ...
AK Parti İlçe Başkanı Tosun, herkese teşekkür edip aday olmayacağını açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Tosun, herkese teşekkür edip ...
ASKİ Aydın’da çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ Aydın’da çalışmalarına devam ediyor
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkiye’de bir ilk
YEREL HABERLER ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkiye’de bir ilk
Kuşadası’nda herkes taşın altına elini koyacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda herkes taşın altına elini koyacak
Kuşadası Gençlik Spor kulübü’nün yeni yönetimi belirlendi
YEREL HABERLER Kuşadası Gençlik Spor kulübü’nün yeni yönetimi ...
Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor
ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi görüyor
YEREL HABERLER ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden
YEREL HABERLER Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X