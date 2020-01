Kuşadası Tülüşahı Tür Koruma Eylem Planı kapsamında ziyaretler yapıldı

– Aydın’da, Rhaponticoides Mykalea Latince adını, milli parkın da bulunduğu Samson Dağları’nın antik ismi Mykalea’dan alan Kuşadası Tülüşahı (Aydın Gaşağı) ile ilgili ziyaretler gerçekleştirildi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği IUCN’ in Tehlike Kategorisinde “CR” (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah için yapılan ziyaretler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Y. Ziraat Mühendisi M. İstemihan Kahraman, uzman Kadir Kılıç, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve EKODOSD proje asistanı Merve Yavaş’tan oluşan ekiple yapıldı.

İlk ziyaret Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e gerçekleştirildi. Bilimsel çalışmalarını ADÜ Biyoloji bölümünün yaptığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Tür Koruma Eylem Planı hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tülüşahın çok önemli bir doğal zenginlik olduğunu, Kuşadası ve çevresindeki biyolojik çeşitliliğin ve nadir türlerin korunması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını, Yaylaköy’de belediyeye ait çit ile çevrili olan “Tülüşah Tür Koruma Eylem Planı Deneme Parseli”nde, DKMP’den gelecek projeye göre değerlendirme yaparak katkı vereceklerini bildirdi. Günel, Kuşadası Belediyesinin sürdürdüğü Kültürel ve Doğa Rotaları projesinde Tülüşah Vadisi’nin yer aldığını belirtti.

Daha sonra ki ziyaret Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’e yapıldı. Tür koruma eylem planı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kaymakam Yücel; Endemik bir tür olan ve mutlaka geleceğe taşınması gereken bu bitkinin korunması için her kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katkı yapması gerektiğini, kendilerinin de bitkiye özel bir önem verdiklerini, Kaymakamlık logosunda kullandıklarını, bitkiyle ilgili farkındalık çalışmaları yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir çalışma yapmasını istediğini söyledi.

Proje gezileri hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Sürücü, “Kuşadası içinde Doğal Botanik Parkı ve Güvercinada da yetişen bitkinin asıl habitatı Yaylaköy ve Soğucak sınırları içinde bulunmaktadır. 1978 yılında İsviçreli Max NydeggerHügli tarafından Davutlar’ın 7 km. kuzeyinden toplanan bitki örnekleri, İsviçreli botanikçi Arthur HuberMorath tarafından toplandığı yerin adına atfen Mykalae ismi konularak 1979 yılında bilim dünyasına dağıtılmıştır.

Tür Koruma Eylem Planı Projesi; Aydın Valiliği, DKMP Genel Müdürlüğü ve Aydın Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediye Başkanlığı, EKODOSD, Yaylaköy ve Soğucak Muhtarlıkları işbirliğiyle yürütülmektedir” dedi.

