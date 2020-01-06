Kuşadası’nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

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Kuşadası’nda, kız öğrencilerin barındığı yurdunun kantininde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü.

Ege Mahallesi’nde bulunan kız öğrenci yurdunun kantininde öğleden sonra yangın çıktı. Kantinde geri dönüşüm için kullanılan kutudan alevler yükseldiğini gören öğrenciler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı ve tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Kantinde bulunan sanayi tüplerine ulaşmadan yangını söndüren ekipler olası bir facianın önüne geçti. Korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından rahat bir nefes alarak yurt binasına geri döndü.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri yangının geri dönüşüm kutusuna atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını tespit etti.

AYDIN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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