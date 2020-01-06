Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasadışı yollarla yunan adalarına kaçmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri 4 Ocak 2020 tarihinde saat 05.00’da, sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 Kongo, 9 Suriye, 2 Mali, 2 Sierra Leone, 2 Sudan, 1 Somali, 1 Nijerya ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (13 erkek, 9 kadın, 14 çocuk) yakalandı. Yakalanan toplam 36 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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