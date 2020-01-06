Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı

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– Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yağış nedeniyle virajı alamayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında NazilliBozdoğan karayolu Esenköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı anlamayan 09 FB 876 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 35 Y 3921 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYDIN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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