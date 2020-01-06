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Aydın’da Aralık ayındaki trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti

İHA

Aydın'da Aralık ayında meydana gelen 490 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da Aralık ayındaki trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Aydın’da Aralık ayında meydana gelen 490 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 135 bin 895 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 16 bin 393 araca 6 milyon 117 bin 614 TL para cezası tatbik edilmiştir. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 2 bin 9 araç trafikten men edilmiş, 436 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Aralık ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 236 maddi hasarlı, 249 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 490 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 369 vatandaşımız yaralanmıştır. Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.

AYDIN

06 Ocak 2020 Pazartesi

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