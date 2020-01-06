Aydın’da aspiratörden çıkan yangın korkuttu

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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde aspiratörden çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2021 sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir apartmanın dördüncü katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının evin mutfak bölümünde bulunan aspiratörün elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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