Forum Aydın’da Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri büyük ilgi gördü

Yeni yılın en heyecanlı sohbeti Forum Aydın’da, Hande Kazanova ile gerçekleşti. Yeni yıla özel astrolojik tüyoları Kazanova’dan dinleyen ziyaretçiler keyifli bir Pazar günü geçirdi.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, düzenlediği etkinliklerle 2020’nin ilk günlerinde ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri hazırlayan Forum Aydın, her burca özel yorumları ile 2020 yılının astrolojik analizlerini dinlemek isteyen ziyaretçilerini ağırladı.



Yeni yılın ilk pazar gününde Zeytin Meydanı’nda buluşan Aydınlılar astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova’dan 2020’nin astrolojik öngörülerini ve burçlara özel yorumlarını dinledi. Yeni yılın ilk günlerinde Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri etkinliği ile Forum Aydın ziyaretçileri keyifli bir hafta sonu yaşadı.

AYDIN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.