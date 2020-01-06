Kuşadası'nda fırtına

"Annem benim her şeyim"

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Kuşadası yeni haftaya yağmur ve fırtına ile başladı. Balıkçı tekneleri, şiddetli rüzgâr sebebiyle barınaktan ayrılmıyor.

Kuşadası’nda gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur ve fırtına öğlen saatlerinde de devam etti. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağındaki tekneler dışarı çıkamadı. Sert esen rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Meteoroloji yetkilileri, yarın etkili sağanak yağış beklendiğini ve hafta sonu da etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

AYDIN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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