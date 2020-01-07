Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi’ni ziyaret etti

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Ortakçı Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü Mahalle ziyaretleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Ural ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yüksel ile birlikte Ortakçı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Ülkü’ye Mahalle muhtarı Ali Başalı da eşlik etti. Daha sonra hane ziyaretleri ve sağlık evini ziyaret eden Kaymakam Ülkü, Hamamlar Mevkiinde de incelemelerde bulunarak Mahalle muhtarı Başalı’dan bölge hakkında bilgi aldı.

AYDIN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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