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AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin’i andı

İHA

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türk Siyaseti'nin önemli isimlerinden Aydın'lı siyasetçi İsmet Sezgin'i andı.

AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin’i andı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türk Siyaseti’nin önemli isimlerinden Aydın’lı siyasetçi İsmet Sezgin’i andı.
AK Partili Yavuz yayımladığı mesajında, “Siyasi büyüğümüzün yaşamı hakkında benim ilk aklıma gelen, 1955 yılında yapılan yerel seçimlerde daha 27 yaşında olan İsmet Abi’nin Aydın Belediye Başkanı seçilerek ülkemizin en genç belediye başkanı olması. Tabi o yaşta bir gencin belediye başkanı adayı olarak gösterilmesi kolay değil. Merhum Başbakanımız, dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes’in yakından takip ettiği bir genç İsmet Abi. 1952 yılında Demokrat Parti’nin Denizli il yönetiminde görev alan merhum İsmet Sezgin, bu üç yıl içerisindeki çalışmalarından dolayı merhum başbakanımızın güvenini almış ve Aydın Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilmişti.Bilindiği gibi ülkemiz birçok dönem darbelere maruz kalarak cuntalar tarafından yönetildi. Merhum İsmet Abi’de 27 Mayıs 1960’da yapılan darbe sonrasında Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmış. Yaşadığı zorluklara rağmen siyasetten kopmayan ve Adalet Partisi’nin Aydın İl Teşkilatını kuran İsmet Abi, bu kez 1961 yılında partisinin Aydın Milletvekili seçilerek Parlamento’da görev yapmaya başlıyor. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen İsmet Abi, bu kez de 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası kurulan Nihat Erim Hükümetiyle de Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini bırakmak zorunda kalıyor. 12 Kasım 1979 tarihinde kurulan Demirel Hükümetinde bu kez Maliye Bakanlığı görevine getirilen İsmet Abi, 1980'deki askeri darbeyle bir kez daha görevinden uzaklaştırılıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi, İsmet Abi darbelerden dolayı her ne kadar zorluklar yaşamış olsa da siyasetten hiç uzaklaşmıyor. Çünkü kendisi memleket ve millete hizmet sevdalısı birisi. Bundan dolayıdır ki, siyasi yasakların kalkmasından sonra, siyasi hayatına 19611980 yılları arasında kesintisiz olarak Adalet Partisin'den Aydın Milletvekili olarak devam ediyor. 1991 yılında bu kez Doğru Yol Partisin'den Aydın Milletvekili seçilen Siyasetin Ağabeyisi, kuruluna hükümette İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek ülkemizin terörle mücadelesinde önemli başarılara imza atılmasında etkin bir şekilde yer aldı. 1995 yılında TBMM Başkanlığı, 1997 yılında kurulan 55. Hükümette Milli Savunma Bakanı olarak görev alan merhum İsmet Sezgin, uzun yıllar süren aktif siyasi hayatı boyunca, tecrübesi, devlet adamlığı ve kişiliğiyle saygı duyulan gerçekten de "siyasetin ağabeyisi" olarak anılmayı sonuna kadar hak eden değerli siyasi bir büyüğümüzdü. Bu vesile ile siyasi yaşamı boyunca çektiği tüm çilelere rağmen yılmadan, yorulmadan milletine ve ülkesine hizmet sevdasıyla inandığı yolda yürüyen hem Aydın’ımıza hem de ülkemize büyük hizmetleri olan İsmet Abi’yi aramızdan ayrılışının 3. yılında bir kez daha rahmet ile anıyorum” dedi.

AYDIN

07 Ocak 2020 Salı

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