Cezaevi firarisi, polisi elinden bıçakladı

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- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimlik kontrolünden kaçan M.D., kendisini kovalamacayla yakalayan polislerden Doğan A.'yı elinden bıçakladı. Gözaltına alınan M.D.´nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Camikebir Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine M.D.'yi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak M.D., kaçtı, polisler de peşine düştü. 10 dakikalık kovalamacının ardından yakalanan M.D. kelepçeleneceği sırada cebinden çıkardığı bıçakla polis memuru Doğan A.'yı elinden bıçakla yaraladı. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan A., tedaviye alındı.

Gözaltına alınan M.D.'nin yapılan kimlik sorgusundan cezaevi firarisi olduğu belirlendi. M.D.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



AYDIN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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