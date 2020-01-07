Didim’de fırın soyguncuları polisten kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didim’de fırın soyguncuları polisten kaçamadı

İHA

Didim’de fırın soyguncuları polisten kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir fırından cep telefonu çalan iki hırsızdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de faaliyet gösteren bir ekmek fırınına giren iki şüpheli fırın çalışanına ait bir adet cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olayı gerçekleştiren U.Ü. ve B.B adlı şüphelileri kısa sürede yakalandı. Çalınan cep telefonu ise şahısların üst aramasında bulundu. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilirken şüpheli B.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazillili muhtarlardan MHP İl Başkanı Alıcık’a ziyaret
YEREL HABERLER Nazillili muhtarlardan MHP İl Başkanı Alıcık’a ...
Cezaevi firarisi, polisi elinden bıçakladı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, polisi elinden bıçakladı
AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin’i andı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin’i andı
Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi’ni ziyaret etti
İsmet Sezgin Efeler’de anıldı
YEREL HABERLER İsmet Sezgin Efeler’de anıldı
Kuşadası'nda fırtına
YEREL HABERLER Kuşadası'nda fırtına
Aydınlı sporcular Türkiye dördüncüsü oldu
YEREL HABERLER Aydınlı sporcular Türkiye dördüncüsü oldu
Dilvin'in ölümünde ihmal iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Dilvin'in ölümünde ihmal iddiasına soruşturma
Aydın’da trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası; 4 yaralı
Doğa tutkunları Kızılcay Vadisi’nde geçmişten günümüze yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Doğa tutkunları Kızılcay Vadisi’nde geçmişten ...
Kros grup yarışları Kuşadası’nda yapılacak
YEREL HABERLER Kros grup yarışları Kuşadası’nda yapılacak
Buharkent MYO’da ‘Aydın’da Arkeoloji ve Kültürel Miras’ anlatıldı
YEREL HABERLER Buharkent MYO’da ‘Aydın’da Arkeoloji ve Kültürel ...
Kafenin kapılarını sokak hayvanlarına açtılar
YEREL HABERLER Kafenin kapılarını sokak hayvanlarına açtılar
Forum Aydın’da Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Forum Aydın’da Hande Kazanova ile Astroloji ...
ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha
YEREL HABERLER ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha
Aydın’da aspiratörden çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Aydın’da aspiratörden çıkan yangın korkuttu
Aydın’da araç sayısı 456 bin 112’ye ulaştı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı 456 bin 112’ye ulaştı
Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın
AK Parti Köşk Gençlik Kolları’ndan örnek davranış
YEREL HABERLER AK Parti Köşk Gençlik Kolları’ndan örnek davranış
Karacasu şehidini dualarla andı
YEREL HABERLER Karacasu şehidini dualarla andı
Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 ...
Aydın’da Aralık ayındaki trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da Aralık ayındaki trafik kazalarında 6 kişi ...
Aydın’da 8 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 8 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X