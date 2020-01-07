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2019’u sıkıntılı geçiren arıcılar 2020’den umutlu Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özdemir; ...

İHA

2019’u sıkıntılı geçiren arıcılar 2020’den umutlu Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özdemir; Bal devlet eliyle alınmalıdır

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcılık sektörü açısından 2019 yılını zor bir yıl olarak değerlendirerek 2020 yılından ümitli olduklarını belirtti. 2019 yılında özellikle mevsimsel sıkıntılar yüzünden çam balında sezonun çok geç başlamasından dolayı yaklaşık yüzde 50 civarında koloni ve rekolte kaybı yaşandığını belirten Başkan Özdemir, sektör olarak devletten en büyük talebimiz “Balın TİGEM aracılığı ile devlet eliyle alınmasıdır. Bu sektördeki manipülasyonların önüne geçeceği gibi balda kaliteyi de arttırıp sahte bal olayını da önleyecektir” dedi.
2019 yılının arıcılık sektörü için zor bir yıl olduğunu ve rekolte az olmasına rağmen bal fiyatlarının çok düşük kaldığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Yüzde 4050 oranında rekoltede düşüklük oldu. Çam balı üretimi normal şartlarında Ağustos ayında başlaması gerekirken mevsimsel şartlardan dolayı Eylül ayının sonunda başladı. Bu da arıcı için 2 aylık kayıp oldu. Bu boş geçen dönem de üreticiye arı kaybı ve yüzde 50 civarında ürün kaybına neden oldu. Kıt olmasına rağmen çam balı istenilen fiyatta satılamaması ayrı bir soruna dönüştü” dedi.
“Devlet eliyle alım yapılmasını istiyoruz”
Tarım ülkesi Türkiye’de üretimin tarımsal üretimin en önemli ayağı olmasına rağmen arıcılık sektörünün sürekli sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Özdemir, “Mevsimler iyi olsa fiyatlar ve piyasa, fiyatlar iyi olsa mevsimsel şartlar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıların çözümü için balın diğer pek çok üründe olduğu gibi devlet tarafından alınmasını talep ediyoruz. Bu durum hem taban fiyatının devlet tarafından oluşturulmasına hem de arı ürünü olmayıp piyasaya bal adı ile sürülen sahteciliğin de önlenmesine sağlayacaktır. Arıcılık ve sektör ancak bu sistem ile ayakta kalabilir” diyerek 2020 yılında alımlarında balın TİGEM aracılığı ile devlet tarafından alınmasını istedi.
“Anlık olay olmayınca raporlama yapılamıyor”
Türkiye’de afet ve acil durumların anlık meteorolojik olaylarla değerlendirildiği, oysa arıcılık sektöründe durumun farklı şekilde yaşandığını kaydeden Başkan Özdemir, “Anlık bir olay görülmediği için bu iki aylık boş dönemde yaşanan mevsimsel sıkıntıdan dolayı arı, yavru üretimini kesti ve bal üretimi de yapamadı. Adeta sektörde afet durumuna gelindi. Maalesef bu tür durumlar anlık afet gözükmediği için yasal boşluğun da getirdiği sıkıntıdan dolayı raporlanamıyor. Bu nedenle bu tür durumların raporlanabilmesi için Tarım Orman Bakanlığı’ndan yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
“2020 yılı, 2019 yılının yaralarının sarıldığı bir yıl olsun”
2019 yılının gerek mevsimsel gerekse bal fiyatlarında yaşanan sıkıntılardan dolayı zor bir yıl olduğunu belirten Aydın Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Öncelikle arılı kovan desteklemelerini 10 TL’den 15 TL’ye yükselten Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak diğer sektörlerdeki destekleme oranlarına yükseltilmesine bekliyoruz. Bunun yanında arıcılığın sadece bal üretimi olarak değil ülkede tabii dengenin korunması ve tarımsal üretimin olmazsa olmazı olarak görülmesini bekliyoruz. Sektör olarak yaşadığımız en önemli sıkıntılardan biri de arıların tarımsal ilaçlamalar sonucu yaşadığı koloni kayıplarıdır. 2020 yılında üreticilerimizin mağdur olmaması için konakladıkları ilçe tarım müdürlüklerinden tarımsal ilaçlamalarla ilgili bilgi alarak konaklama yapmalarını öneriyoruz. Arıcılarımızın bir diğer sorunu olan arı kenesi diye bilinen varro ile mücadeleyi de ihmal edilmemesi gerekiyor. 2014 yılından bu yana Arıcılar Birliği olarak Aydın genelinde arıların faal olmadığı dönemlerde organik asitlerle mücadeleyi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, ücretsiz organik asit dağıtıyoruz. Üreticilerimizin de varro mücadelesine önem vermesini bekliyoruz” diyerek Tarım Orman Bakanlığı’ndan da bu konuda destek istedi.

AYDIN

07 Ocak 2020 Salı

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