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Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Sanat ve Edebiyat Buluşmaları” başlıyor.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği “Sanat ve Edebiyat Buluşmalarının” ilkinde ‘Tiyatro ve Toplum’ konusu üzerinde durulacak. Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu’nun moderatörlüğünü gerçekleştireceği panelde Aydın Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kurucusu ve Yönetmen Yalçın Dinçer, Oyun Yazarı Dr. Hidayet Sayın konuşmacı olarak yer alacaklar.

Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik, 9 Ocak Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak.

AYDIN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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