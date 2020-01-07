Fatih Atay ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçildi

Efeler Belediyesi, Tiyatro Gazetesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Anadolu Tiyatro Ödülleri”nde ödül almaya hak kazandı.

Sanat alanına yönelik proje ve çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2014 yılından bu yana Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen sanat dostu ödüllerini kazananlar belli oldu. Bu yıl 6’ncısı gerçekleşen ödüllerde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay topluma yönelik sanatsal çalışmaları ve projeleri ile “Sanat Dostu Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Efeler Belediyesi’nin sanata teşvik amacı ile başlattıkları sanatsal faaliyetler ile “Marka Kent” olma yolunda katkıları ve başarılı faaliyetlerinden dolayı ödül almasını değerlendiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Halkımız beni layık görüp, göreve seçtiklerinde onlara bir söz verdim. Efeler ‘Marka Kent’ olacak diye. Belediyeyi zorlu bir şekilde devralmış olsak dahi elimizden geldiğince sanatsal faaliyetlere ağırlık verdik. Bu yıl daha da fazlasını gerçekleştireceğiz. Tiyatro Gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri’ne beni layık gördükleri ödül için gurur duydum. Umuyorum ki yapacağımız sanatsal çalışmalar ile nice ödüllerin başarısını yaşayacağız” dedi.

Tiyatro Gazetesi’nin başta tiyatro alanı olmak üzere diğer sanat alanları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren kişi ve kurumları ödüllendirdiği “Anadolu Tiyatro Ödülleri” töreni 3 Şubat 2020 Pazartesi günü, Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

AYDIN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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