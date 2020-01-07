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Protokol krizi protestosu belediye meclis toplantısını erteletti

DHA

- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, geçen 5 Ocak'ta yapılan 34'üncü Deve Güreşi Festivali'nde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindekilere protokolde yer ayrılmadığı gerekçesiyle yaşanan kriz, bugünkü belediye meclisi toplantısına yansıdı. Cumhur İttifakı'nın 5 AK Parti ve 8 MHP'li olmak üzere toplam 13 belediye meclis üyesi, İYİ Parti'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı özür dilemeye davet edip, protesto ederek toplantıya katılmadı. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yarına ertelendi.

- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, geçen 5 Ocak'ta yapılan 34'üncü Deve Güreşi Festivali'nde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindekilere protokolde yer ayrılmadığı gerekçesiyle yaşanan kriz, bugünkü belediye meclisi toplantısına yansıdı. Cumhur İttifakı'nın 5 AK Parti ve 8 MHP'li olmak üzere toplam 13 belediye meclis üyesi, İYİ Parti'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı özür dilemeye davet edip, protesto ederek toplantıya katılmadı. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yarına ertelendi.
İncirliova Belediyesi'nce geçen 5 Ocak'ta 34'üncü İncirliova Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Güreşler başlamadan alana ilk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki partisinin bazı ilçe belediye başkanları gelip, halkı selamladı ve protokoldeki yerlerini aldı. Bir süre sonra da AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindekiler alana geldi. Onlar da halkı selamladı. Ardından protokolün bulunduğu bölüme geçti. Ancak Aydın ve beraberindekiler burada kendileri için yer ayrılmadığı gerekçesiyle, etraftan getirttikleri sandalyelerde bir süre oturduktan sonra, güreşlerin yapıldığı alandan ayrıldı. Yaşanan bu protokol krizinin yankıları bugün de sürdü. İncirliova Belediyesi'nin bugün yapılan olağan meclis toplantısına Cumhur İttifakı'nın 5 AK Parti ve 8 MHP'li olmak üzere toplam 13 belediye meclisi üyesi katılmayıp, İYİ Parti'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı özür dilemeye davet etti. Çoğunluğun sağlanamadığı belediye meclisi toplantısı yarına ertelendi.
İYİ PARTİ'Lİ BAŞKAN KAYA'YI ÖZÜR DİLEMEYE DAVET ETTİLER
Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Davetlisi olduğumuz 34'üncü İncirliova Deve Güreşi Festivali'nde Cumhur İttifakı AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Cumhur İttifakı İncirliova belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatlarımız üyelerine protokolde yapılan saygısızlığı esefle kınıyoruz. Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Belediye Başkanı tarafından organize edilen deve güreşine CHP'li ve İYİ Parti'li tek bir milletvekili katılmazken, Cumhur İttifakı milletvekili ile tam kadro olarak katılmıştır. Burada protokol kurallarını hiçe sayılıp kasıtlı olarak Cumhur İttifakı yıpratılmaya çalışılmıştır. Bu sebepten milletvekilimize ve meclis üyeleri ile ilçe teşkilatlarımıza yapılan bu saygısızlığı yok saymayıp İncirliova İlçesi Cumhur İttifakı olarak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı özür dilemeye davet ediyoruz" denildi.
'GÜZEL DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ OLDU, GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise konuyla ilgili, "Deve güreşinde, milletvekili ve meclis üyelerine 'Hoş geldiniz' dedik. Haber verselerdi kapıda karşılardık. MHP İlçe Başkanı'na ise kendi sandalyemi verdim. Bütün deve güreşi sevenler teşekkür ederken, neden böyle bir karar aldılar anlamış değilim. Komiteye MHP ve AK Parti ilçe başkanlarını da aldık. Burada özür dilemeyi gerektirecek, herhangi bir hata ve kusur yok. Güzel bir deve güreşi festivali oldu, bunun üzerine gölge düşürmeye çalışıyorlar. Her yaptıkları işin altında kalıyorlar" diye konuştu.
Öte yandan, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte belediye meclisinde 7 İYİ Parti'li, 4 CHP'li, 2 de DSP'li üye bulunuyor.

AYDIN

07 Ocak 2020 Salı

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