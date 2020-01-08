Vali Köşger Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Kariyer Günleri Planlaması" kapsamında Aydın Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında önce Bakanlığın ders kitapları ile "Okulumuz Aydın" ve "Şehrimiz Aydın" kitaplarının yazımı için kurulan Kitap Yazma Komisyonları’nda görevli öğretmenler ile bir araya gelip, kitap yazım çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Köşger, daha sonra okulda görevli öğretmenler ile Aydın ve eğitim üzerine sohbet etti.

Sohbetin ardından "Kariyer Günleri Planlaması" kapsamında Aydın Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Vali Köşger, kişisel kariyer basamakları ve gençlerin gelecekleri için hangi mesleklere yönelmesi konusunda söyleşide bulundu.

Vali Köşger’e teşekkür plaketinin takdim edilmesi ve öğrencilerle yemek yenilmesinin ardından program sona erdi.

AYDIN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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