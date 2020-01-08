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Mobilyacılar e-ihracatı öğrenecek

İHA

Türkiye'ye 2019 yılında 3,5 milyar dolar döviz kazandıran ve 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, eihracata yoğunlaşarak katma değerli ürün ihracatını arttırmayı hedefliyor.

Mobilyacılar e-ihracatı öğrenecek

Türkiye’ye 2019 yılında 3,5 milyar dolar döviz kazandıran ve 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, eihracata yoğunlaşarak katma değerli ürün ihracatını arttırmayı hedefliyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Ölçeklendirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (MOBINT) İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nın Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kare01 Yol Haritaları Bileşeni Başarılı Projeler Listesi’ne girmeyi başardı.

MOBİNT, İzmir Kalkınma Ajansı’na başvuran 17 projeden destek almaya hak kazanan 6 projeden biri oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin sekizinci İZKA Projesi olan MOBINT Projesinin birlik bünyesindeki Mobilya Çalışma Komitesi’nin olgunlaştırdığı bir proje olduğunu, Mobilya sektörünün yapısını ihracat odaklı güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, tasarım ve ArGe kültürünü geliştirerek, ulusal ve uluslararası markaları artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

MOBINT için 10 firma seçilecek
İhracat yol haritası için günümüzde büyük önem kazanan Sınır Ötesi ETicaret (Eİhracat)’ta başarı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Yağcı, “MOBINT kapsamında, firmalarımızın dijital dönüşüme yönelik yol haritaları çıkarılacak. İhracat yol haritası; birebir firma ihtiyaçları göz önüne alınarak pazara erişim, pazar araştırması, ticarette engeller, pazar odaklı tasarım ve üretim B2B ve B2C stratejileri/taktikleri ile markalaşma ve pazarlama stratejilerini ve özellikle eihracat ve dijital dönüşüm stratejilerini içerecek. Bunun için ihracat deneyimi olan, ihracatını artırmaya istekli, tasarım ve Ar&Ge konularında yatırım yapabilecek, dönüşüm ihtiyacının farkında ve istekli, kurumsal olarak dönüşüme adapte olabilecek, rekabette iş birliği yaklaşımına yatkın farklı dallardaki mobilya sektöründen 10 firma seçilecek, bu firmalar için pilot bir uygulama yapılacak” diye konuştu.

MOBINT Projesi sonucunda EİB bünyesinde tüm sektörlere uyarlanabilir bir yol haritası çıkarılacağının ve eportal geliştirileceğinin altını çizen Yağcı, öncelikle saha ekibi kurulacağını ve bu ekibin metodoloji belirleyerek firmaları seçeceğini, saha çalışması kapsamında özellikle Karabağlar, Torbalı, Menderes bölgelerinde yer alan firmalara yerinde ziyaret yapılarak firmalara anket çalışması yapılacağını dile getirdi.

Firmalarla bire bir yapılacak görüşmelerde İhracat odaklı kurumsal kapasite ölçeklendirme ve yol haritalama çalışmaları yapılacağını ifade eden Yağcı, “Sürdürülebilir şekilde kullanılacak bir toollkit, eportal ve yol haritaları oluşturulacak. 10 proje katılımcısı firma ile birebir çalışılarak tasarım ve ArGe kültürünün kurumsal kapasitedeki konumun ihracat odaklı ölçebilecek bir karneleme sistemi geliştirilerek ihtiyaç analizi yapılacak ve bu karne verileri ihracat hedef pazarları doğrultusunda analiz edilerek ihracat yol haritaları çıkarılacak. Firmalar için mentorlük, sorun/çözüm çalışmaları, çalıştaylar, iş geliştirme günleri organize edilecek. Ayrıca, firmalar için dijital dönüşüm ve spesifik olarak eihracat yol haritaları da oluşturulacak, tasarım ve ArGe kültürüne dair stratejiler belirlenecek. Proje sonucunda sürdürülebilir olarak kullanılacak bir toolkit, eportal ve yol haritaları oluşturulmuş ve EİB bünyesinde kurumsal bir merkezi yönetim modeli geliştirilmiş olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Mobilya ihracatında zirvede Irak, Almanya ve Suudi Arabistan yer aldı
Türkiye, 2018 yılında 3 milyar 133 milyon dolar olan ihracatını 2019 yılında yüzde 11 arttırarak 3 milyar 481 milyon dolara ulaştırdı. Türkiye 211 ülkeye mobilya satmayı başarırken ilk sırada 530 milyon dolarlık tutarla Irak yer aldı. Irak’ı 232 milyon dolarla Almanya izlerken, zirvenin üçüncü sırasında 210 milyon dolarlık Türk mobilyası tercihi ile Suudi Arabistan yer buldu. Libya’ya 207 milyon dolarlık mobilya ihraç eden Türk mobilya ihracatçıları bu pazarda yüzde 67’lik ihracat artış hızı yakaladı. Mobilya ihracatçıları hedef pazarları Amerika Birleşik Devletlerine ise; yüzde 28’lik artışla 158 milyon dolarlık Türk mobilyası gönderdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında 149 milyon dolar olan mobilya ihracatını, 2019 yılında yüzde 13’lük artışla 165 milyon dolara çıkardı. Libya’ya Ege Bölgesi’nden 2018 yılında 5 milyon dolar olan mobilya ihracatı, 2019 yılında yüzde 233’lük artışla 16,7 milyon dolara yükseldi. Libya pazarındaki bu ihracat artışı sonrasında Libya Egeli mobilya ihracatçılarının en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 8 basamak yükselerek zirveye yerleşti.
Almanya, 16,2 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile ikinci, Irak ise, 12,7 milyon dolarlık Türk mobilyası tercihi ile üçüncü ülke oldu. Egeli mobilyacıların ihracat yaptığı ülke sayısı 143 oldu.

AYDIN

08 Ocak 2020 Çarşamba

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