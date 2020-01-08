Atatürk Devlet Hastanesi’ne yeni ortopedi uzmanı

Ortopedi Uzm.Dr. Aytek Hüseyin Çeliksöz Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden uzmanlığını alan Uzm. Dr. Aytek Hüseyin Çeliksöz Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne atandı. Çeliksöz, ana poliklinik bina 3’üncü katta hastalarına hizmet verecek.
AYDIN
08 Ocak 2020 Çarşamba
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