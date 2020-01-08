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Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan yeni oyun

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Aydınlı tiyatroseverlerle buluşacak oyunlardan olan "Kadınlar... Filler... Vesaireler..."nin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan yeni oyun

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Aydınlı tiyatroseverlerle buluşacak oyunlardan olan "Kadınlar... Filler... Vesaireler..."nin ilk gösterimi gerçekleştirildi.
İki perdelik oyunda oyun kurgusu her geçen dakika yükselirken hikâye kurgusu ikinci perdeyle birlikte zirveye çıkıyor. Ekolojik bir anarşist, nevrotik bir prenses ve hayalci bir kadın tipi üzerinden anlatılan hikâyede, ilk perdede kadınların kimlikleri ve hayatla savaşları seyirciyle özdeşlik kurularak verilirken ikinci perdede komedi unsurları da oyuna daha fazla dahil oluyor. Oyunun başından itibaren seyirciyi, özellikle de kadın seyirciyi, hayata dair sorgulamaya iten birçok anekdotun yer aldığı oyunda üç farklı kadın tipi kendilerini ve hayatlarını sorgularken hayata karşı tutumlarını da kıyasıya eleştiriyor. Oyunda ayrıca zorla evcilleştirilmiş filler üzerinden de derin mesajlar veriliyor.
Uzun süre alkışlanan oyun 14, 21 ve 28 Ocak salı günleri Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda saat 20'de sahnelenmeye devam edecek.
Aydınlıları sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olan tiyatro oyunlarına tüm tiyatroseverleri davet etti.

AYDIN

08 Ocak 2020 Çarşamba

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