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2020 ADÜ için Bilimsel Seferberlik yılı olacak

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar' konulu toplantı, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

2020 ADÜ için Bilimsel Seferberlik yılı olacak

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar’ konulu toplantı, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya; akademik ve idari birim yöneticileri, Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri, Kalite Komisyonu Üyeleri, Strateji Geliştirme Kurulu üyeleri ve personelimiz katıldı.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir açılış konuşmasında, kalitenin; bir ürün veya hizmetle ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesi olduğunu, kalitenin, subjektif değerleri içerdiğini, kalitenin mutlak anlamda “en iyi” demek olmadığını, kaliteyi bir bileşim olarak sunduğunu ifade etti ve “Yapmak istediğimiz şey, göreve geldiğimiz günden bu yana elimizdeki imkanları ve kaynakları doğru kullanarak maksimum verimliliği sağlamaktır. İnanıyorum ki sizler de bizler gibi bu tutum doğrultusunda çalışmalarımıza katkı sunarak birlikte kurumumuzu daha iyiye taşımak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Biz birlikte daha güçlüyüz” dedi.
Üniversitelerin, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde küreselleşmenin meydana getirdiği sosyoekonomik değişim ve artan rekabet karşısında misyonlarının, hitap ettiği kitle ve fon kaynakları açısından önemli bir gelişim gösterdiğini aktaran Rektör Aldemir, “Üniversitelerde kalitenin sorgulanması ve belirli kalite güvence sistemleri ile belgelenmesi kaçınılmazdır. Öğrencilerimizi hem mesleklerine hem de rekabete hazırlıyoruz. Yükseköğretim kurumları mezunlarına ilgili alan bilgisi ve becerisinin yanı sıra, onlara dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerileri, analitik düşünme ve etik gibi konularda da yetkinlik kazandırmalı ve bilgi tabanlı yönetim sistemleri kurarak hızlı gelişen karmaşık dünyaya ayak uydurabilmeleri için teşvik etmelidir.” sözleri ile Yükseköğretim kurumlarının öğrencilere vermesi gereken özellikler hakkında konuştu.
Rektörümüz Aldemir, “Son yıllarda Türk yükseköğretim sistemindeki en önemli yapısal değişikliklerden birisi idari ve mali açıdan bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) kurulmasıdır. 2015 yılından itibaren YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, bağımsız kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçleri ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler, ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren olgunlaşmaya başlamış olan yükseköğretimde kalite güvencesi ekosistemine önemli katkılar sağlamıştır. Yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimine rehberlik edilmesi, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası itibarı ve rekabet gücünü arttırması, kalite güvence sistemi çalışmalarının en önemli kazanımlarıdır.” dedi.
“2020 Yılını ADÜ için Bilimsel Seferberlik yılı ilan ediyorum”
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ben 2020 yılını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi için bilimsel seferberlik yılı ilan ediyorum. Üniversitemde huzur ve güven olması için kendimi adayacağım. Tam 1 yıl önce dünyada 1328. sıradaydık geçen ayki verilere göre 928. sıraya geldik. Bu gelişmelerin devamı için çalışacağız. Gelecek, gençlerimizde. Onlara bugün sahip çıkamazsak geleceğimize sahip çıkamayız. Bu konuda duyarlı olacağınıza inanıyor, bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2015 yılında bir yönetmelikte Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiğini belirten Üniversitemiz Kalite Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tarık Totan, “Kalite Birimi üniversitelerde olması gereken bir kurumdur. Bu kurumda 5 ölçü vardır ve bu ölçüler tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır.” dedi.
Doç. Dr. Tarık Totan, YÖKAK’ın izleme, kurumsal akreditasyon ve kurumsal değerlendirme görevleri olduğunu söyleyerek Üniversiteyi, izleme ve kurumsal değerlendirme görevlerinin özellikle etkilediğini belirtti. 2015 yılından itibaren değerlendirmesi yapılan üniversitelerin, YÖK’ün akreditasyon Pilot Üniversiteleri arasına girdiğini, ADÜ’nün ise izleme ve kurumsal değerlendirme sürecine dahil olan üniversiteler içerisinde olduğunu belirten Doç. Dr. Tarık Totan, değerlendirme sürecinde incelenecek sistemleri aktardı ve kalite güvencesinde Üniversitenin misyonunu paylaştı.

AYDIN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:51
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