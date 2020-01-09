Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesindeki özel bir firmaya ait su fabrikası içerisinde manevra yapan kamyonetin çarptığı müdür Mustafa Tan hayatını kaybetti.

Olay, Çine Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait su fabrikasında müdür olarak görev yapan Mustafa Tan, fabrika içerisinde manevra yapan kamyonetin çarpması ile ağır yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tan, ambulansla önce Çine Devlet Hastanesi’ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Müdür Tan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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