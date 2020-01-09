Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Didim'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Tüm Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tek tek kutlayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, mesleğini layıkıyla yapan, Objektif, tarafsız tüm basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kahvaltının sonunda Başkan Atabay, basın mensuplarına Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantası takdim etti.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:15

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.