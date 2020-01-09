Başkan Atabay’dan yeni işletmelere ziyaret

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçede yeni faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçede yeni faaliyet gösteren işletmelere ziyaretlerini sürdürüyor. Didim’de yeni faaliyete giren işletmelere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Başkan Atabay’a Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar eşlik etti.

İşletme Sahipleri Başkan Atabay’ın kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Faaliyete giren yeni işletmelerimize destek olmak amacıyla hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdik, Daha önce olduğu gibi, her zaman halkın içinde olarak talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Hep birlikte kentimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:15

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.