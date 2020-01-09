Başkan Tuncel’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında; “Basın; toplumların aydınlatılması, toplumsal tüm olaylarda gerekli reaksiyonların gösterilmesi, anayasal bir hak olan halkın doğru bilgilendirilmesi gibi görevlerini yerine getirmektedir ve getirmelidir. Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili yollarından biri olan basına, büyük görevler düşmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak insanların kişilik haklarına saygılı olan, bilgi kirliliği değil topluma haber ve yol gösteren yorumlarını sunan, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden tüm gazeteci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Basın çalışanlarının özgür ve bağımsız olarak görevlerini yapabilmeleri, özlük hakları başta olmak üzere sosyal refah içinde yaşam sürebildikleri, özellikle yerelde emek veren kuruluşların ekonomik feraha kavuşabildikleri aydınlık günler diliyorum. ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

AYDIN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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