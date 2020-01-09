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Nazilli Traım Fuarı 3. kez kapılarını açtı Fuarda 84 firma 400 markayı tanıtacak

İHA

Nazilli'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışı törenle yapıldı. 84 firma tarafından yaklaşın 400 markanın tanıtımının yapılacağı fuardan beklentilerin yüksek olduğu belirtildi. Fuarın açılıında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Aydın'ın ekonomisinin yüzde 51'inin tarıma dayalı olduğunu belirterek Aydın'da tarım arazilerinin, toprağın ve çevrenin korunmasının önemine değindi.

Nazilli Traım Fuarı 3. kez kapılarını açtı Fuarda 84 firma 400 markayı tanıtacak

Nazilli’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı’nın açılışı törenle yapıldı. 84 firma tarafından yaklaşın 400 markanın tanıtımının yapılacağı fuardan beklentilerin yüksek olduğu belirtildi. Fuarın açılıında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Aydın'ın ekonomisinin yüzde 51'inin tarıma dayalı olduğunu belirterek Aydın'da tarım arazilerinin, toprağın ve çevrenin korunmasının önemine değindi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3’üncüsü düzenlenen Nazilli Tarım Fuarı muhteşem bir törenle kapılarını açtı. Elit Fuarcılık organizasyonu ile Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda düzenlenen Fuar’ın açılışı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yapıuldı. Açılış törenine Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler, ÖRKOP Başkanı Ünal Önal, Nazilli Ticaret Borsası Nurettin Kırlıoğlu, MHP Aydın İl Başkanı ve Nazilli önceki dönem Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve muhtarlar katıldı.
“Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünü kirletmeyelim”
Nazilli Kaymamakamı Sedat Sırrı Arısoy'un tarım ve tarımsal üretimin önemine değindiği konuşmasının ardından Konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'daki tarım alanlarının korunmasının ve temiz enerjinin öenmine değindi. Çerçioğlu yaptığı konuşmada, “Heredot Aydın için ‘Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” demiş. Allah bize öyle bir şey bahşetmiş ki çünkü bizler Türkiye’nin en verimli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Aydın’ın ekonomisinin yüzde 51’i tarıma dayalı. Bizler gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak zorundayız. Bunun için de doğamızı korumak zorundayız. Her platformda dile getiriyorum bir kez daha dile getireceğim. Nazilli’de de bir jeotermal firması iki tane sondaj açmak üzere. Buradan şunu söylüyorum, Allah yerin altında bu kaynağı bize vermiş, öz kaynağımız, dışarıdan değil. Bugün savaşlar enerjiden kaynaklı gerçekleşiyor. Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Biz temiz enerjiye karşı değiliz ama bu enerjiyi çıkarırken de doğaya ve insan sağlığına saygı duymak zorundayız. Biz bu toprakları ve bu çevreyi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Dünyanın en güzel inciri bu topraklarda yetişiyor, dünyanın en güzel zeytini, kestanesi bu topraklarda yetişiyor. Hepimizin görevidir korumak. Eğer yatırımcılar çevre dostu olursa bizim hiçbir sorunumuz yok. Bacanızdan çıkan gazların tahlil sonuçlarını bizlerle paylaşın arkadaşlar. Biraz daha para harcayın, bacalarınızın filtresini tam takın ki sağlığa, çevreye duyarlı olduğunuzu bizler de görelim. Biz fuarları neden yapıyoruz, Nazilli’de Aydın’da tarımın biraz daha kalkınması için. Çiftçimiz bu sıcak sudan yararlanmak istiyoru. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bunun başında da enerji geliyor. Biz seralarımızı örtülü tarımda kullanabiliriz. O yüzden biraz insaflı olun ve Nazilli’deki çiftçilerle bu enerjiyi paylaşın” diyerek ekonomisinin yüzde 51'i tarıma dayalı olan Aydın'da tarım alanlarının korunması gerektiğini kaydetti.
“NazKoop ikinci Sümerbanktır”
Fuar açılışında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bir konuşma yaparak Nazilli'nin Atatürk'ün mirası olan Sümerbank'ı sahip çıkamadığını söyledi. Atatürk’ün Nazilli’ye en büyük mirasının Sümerbank olduğunu ve bu miras sayesinde Nazilli ekonomisinin ciddi derecede geliştiğini kaydeden Başkan Özcan, “Maalesef Atatürk’ün bu mirasına sahip çıkamadık, Sümerbank gidince Nazilli’nin ekonomisi de ciddi derecede çöktü. İşte bizler de ikinci Sümerbank olarak adlandırdığımız ve Sümerbank’ın yerini tutacağına inandığımız NazKoop’u büyük bir heyecan ve mutluluk içinde kurduk. Ben inanıyorum ki bundan böyle NazKoop, Nazilli’nin ekonomisini Sümerbank gibi geliştirecektir” dedi.
Başkan Özcan ayrıca Nazilli’ye modern bir fuar alanı yapılması gerektiğini de vurgulayarak bir sonraki tarım fuarının yeni yerin de, modern bir binada gerçekleştirilmesi için tüm kurumlarla koordine halinde olacaklarını dile getirdi.
Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi tarafından desteklerinden dolayı protokol üyelerine plaket verilirken fuarda 84 firma tarafından yaklaşık 400 markanın tanıtılacağı ve fuarın 12 Ocak akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.

AYDIN

09 Ocak 2020 Perşembe

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