Girişimci kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

"Annem benim her şeyim"

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Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Selda Atay önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülebilecek projeler ele alınırken, yönetim kurulu üyeleri yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Başkan Çerçioğlu ise, dernek yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AYDIN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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