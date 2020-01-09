"Barba" Kuş tiyatro oyunu, Kuşadası’nda sanatseverlerle buluşacak

İlk Sanat Tiyatro, "Barba" Kuş isimli tiyatro oyununu Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.



“Denemekten korkmadığınız zaman kazanırsın” sloganıyla 2018 yılında yola çıkan İlk Sanat Tiyatro, Coşkun Irmak’ın yazdığı ve Bedirhan Sezer’in yönetip oynadığı “Barba” Kuş ile Türkiye turnesine çıkıyor. İstanbul, Ankara, Aydın ve Kuşadası’nda sanatseverlerle bir araya gelecek “Barba” Kuş, çevresiyle ilişki kurmakta zorlanan bir üniversite öğrencisinin eğitimi sonrasındaki gelecek kaygısını seyircilerle paylaşacak.



Tek kişilik fiziksel ve deneysel bir performans sergileyeceğini belirten Bedirhan Sezer “Kuş, tek başına yaşayan, edebiyatla ilgilenen, şiir yazan, ancak çevresiyle ilişki kurmakta zorlanan bir üniversite öğrencisinin yaşantısını yansıtıyor. Aslında Sinan dün olduğu gibi bugün de özellikle üniversite öğrencilerinin yarınlarını kazanmak adına önemli bir aşama olan üniversite eğitimi sonrasında “nasıl bir gelecek?” noktasında belirsizliğini ve buna bağlı olarak, “insan ne ile yaşar?” sorularını sorgularken seyirciye ayna olmaktadır. Sevginin ne kadar önemli bir değer olduğunu, para denilen değişim değerinin insanı ve toplumu getirdiği yozlaşma ile bilginin değersizleşmesi, ikili ilişkilerin sanallaşması ve yalnızlığın kaçınılmaz olarak Sinan gibi sorgulayan, ideali arayan karakterlerde yaratığı erozyon oyunun omurgasını oluşturuyor. Elbette Sinan üzerinden eğlenceli karakterleri izlerken bir taraftan gülümsüyoruz. Aslında bunlar ve oyunun temel hikâyesi tüm izleyenlerin içine dokunan, hayatlarında “işte bak ben” diyecekleri duygu ve durumları açığa çıkarıyor” şeklinde konuştu.



“Barba” Kuş tiyatro oyunu 7 Şubat’da Aydın Ekip Atölyesi Taş Sahne’de 08 Şubat 2020 tarihinde Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde Kuşadalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

AYDIN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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