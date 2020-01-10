Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi’nden Yıldıztepe Mahallesinde yol hamlesi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi’nde Kanal Yolu olarak bilinen 61 Sokak'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi'nin birlikte yol çalışmalarına başlayacağını müjdeledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak’ta gerçekleştirilecek olan alt ve üst yapı çalışmaları öncesi bölgede incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalarla ilgili daire müdürleri ve Büyükşehir yetkilileri tarafından bilgilendirilen Özcan, Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak'ı muhtarlık binasında ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Özcan, “Geçen hafta Yıldıztepe Mahallemizde çalışmalarımıza bir yıkımla başlamıştık. Hem sağlık hem de asayiş açısından sorun teşkil ediyordu. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Yıldıztepe’de de planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Hanıma, Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu’na, değerli bürokratlara ve meclis üyelerinin hepsine teşekkür ediyoruz. Nazilli’de ne yapıyorsak alt yapısıyla üst yapısıyla birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

Kanal Yolunda Yılların Sorunu Çözülüyor

61 Sokak’ta yürütülecek olan alt yapı çalışmalarının yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını ifade eden Başkan Özcan; “Kanal Yolumuzda ciddi ve büyük bir çalışma yapıyoruz. Biz yolu açacağız, ASKİ ekipleri alt yapı hizmetlerini tamamlayacak. Üstünden parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu yol çok ciddi ana akslardan bir tanesi. Vatandaşlarımızı da buradan uyarmış olalım. Önümüzdeki hafta çalışmalarımız başlayacak. Yol kullanımlarında farklı bir güzergahı tercih etmelerini öneriyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte, Aydın Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle biz burada olacağız. Yoğun ve hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamlayacağız. Şehrimizi bütüncül bir anlayışla yeniden imar edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Yıldıztepe Mahallesi’nde etaplar halinde gerçekleştirilecek çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Mahalle Muhtarı Ahmet Sak; “Yıldıztepe Mahallesi Nazilli'mizin en büyük mahallesi olup en son seçimlerde 13 bin seçmeni ve yaklaşık 25 bin nüfusuyla birçok ilçeden de büyük bir mahalledir. Uzun yıllardan beri mahallemize maalesef ki kalıcı hizmetler gelmedi. Ancak başkanımız mahallemizin omurgası sayılan 61 sokak halk dilinde kanal yolu denilen ana caddemizi önümüzdeki hafta tamamen asfaltı söküp güzel bir parke taşı döşemek, vatandaşımıza layık bir şekilde yapmak üzere söz vererek harekete geçti. Alt yapısını da büyükşehir yetkililerimiz kanalizasyon, yağmurlama ve su hatlarını yenileme çalışması yapacaklar. Başkanımızın verdiği söz doğrultusunda mahallemizin üst kısımlarındaki yollarımız da bu vesileyle yenilenmiş olacak. Her iki belediyemiz yetkililerine de teşekkür ediyoruz. İki belediyemiz uyumlu çalışmamız olsa çalışmalar bu kadar hızlı yürütülemez” dedi.

AYDIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:51

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