Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler Müsabakaları yapıldı

"Ben hep hiphop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler (B) kategorisi müsabakaları tamamlandı.

Efeler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve çekişmeli geçen final maçında Söke Açı Koleji, Fen Lisesi karşısında 7643’lük skorla galip gelerek birinciliği elde ederken, Fen Lisesi ikinci oldu.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Spor Şube Müdürü Serdar Küçük takdim ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek grup müsabakalarında başarılar diledi.

AYDIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:14

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.