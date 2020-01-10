Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler Müsabakaları yapıldı

20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler (B) kategorisi müsabakaları tamamlandı.
Efeler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve çekişmeli geçen final maçında Söke Açı Koleji, Fen Lisesi karşısında 7643’lük skorla galip gelerek birinciliği elde ederken, Fen Lisesi ikinci oldu.
Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Spor Şube Müdürü Serdar Küçük takdim ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek grup müsabakalarında başarılar diledi.
AYDIN
10 Ocak 2020 Cuma
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