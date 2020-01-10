Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Kuyucak’taki okulları ziyaret etti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuyucak ilçesindeki okulları ziyaret etti. Öğretmen ve Öğrencilerle yakından ilgilenen Okumuş, çocukların da gönlünü fethetti.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Aydın’ın tüm ilçelerini okul okul gezen İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuyucak ilçesindeki okullara ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak yaparak yaşayarak öğrenme modelinin uygulandığı birleştirilmiş sınıflı Azizabat İlkokulunu ziyaret eden Okumuş, birkaç yıl önce kapanma aşamasına gelen okulu yeniden cazibe merkezi haline getiren İlke Erener ve Pervin Göksu Aslan isimli öğretmenleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Burada öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine katılan Okumuş, daha sonra Cengiz Topel İlkokulu’na geçerek öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, Zkütüphane ile yapımına başlanan Tasarım Beceri Atölyesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Atatürk Ortaokulunda 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Okumuş, burada yaptığı açıklamada 2020 yılında LGS’de Aydın’ın başarısını daha üst seviyelere çıkarmak için bir güne iki mesai sığdırarak büyük emek harcadıklarını belirtti. Okumuş, “İl genelinde öğrencilerin ve okulların gelişimlerini sürekli izliyoruz. Her okulun durumuyla ilgili olarak okul müdürleri ile periyodik toplantılar yapıyoruz” dedi.

Her seferinde öğrencilere güvendiğini tekrar eden Okumuş, işin mutfağında olan öğretmenlere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Atatürk Ortaokulundan sonra Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okulun yürüttüğü Erasmus+ projesi kapsamında yapılan öğretmenler toplantısına katılarak, burada Aydın ve Kuyucak’taki eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

AYDIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:51

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