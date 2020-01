Katar Büyükelçisinden Rektör Aldemir’e ziyaret

Katar Büyükelçisi Salem Mubarak AlShafi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin, Katar Cumhuriyeti’nin protokol imzaladığı tek devlet üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Katar Cumhuriyeti’ne olan bakış açısı bir kardeş ülkedir. Üst düzeyde bu sağlanıyorsa bizler de eğitim noktasında elimizden geleni yapmak zorundayız” diyerek büyükelçiyi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ADÜ Rektörü Aldemir, Otizmli ve Down Sendromlu çocuklar için TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ve Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında gerçekleşecek olan dostluk maçıyla otizme dikkat çekilecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde faaliyete başlayacak Otizm ve Down Sendromu Erken Tanı Merkezi ile bu alandaki tanı ve tedavi konusunda çalışmaların artacağını belirten Aldemir, çocukların toplumda aktif rol alması için yapılan çalışmaları önemsediğini, kendisinin de bu konuda otizmli çocukların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması başlıklı Hipnoterapi Merkezi kurulmasına yönelik projesi olduğunu aktardı.

“ADÜ Aydın’da Lokomotif Bir Görev Üstlenecek”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitelerin kendine özgü yapısı vardır. Üniversite sosyalleşirse bilimsel açıdan da ilerler. Biz de bu bağlamda Üniversitemizin ne kadar bilinçli bir üniversite olduğunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz. 1992 yılında kurulan Üniversitemiz Aydın’ da lokomotif bir görev üstlenecek” dedi.

ADÜ’nün tarım ve hayvancılık konusunda çok güçlü bir üniversite olduğunu ifade eden Katar Büyükelçisi Salem Mubarak AlShafi, otizm ve down sendromu çocuklar için farkındalık oluşturmak adına gerçekleşecek alan dostluk maçını oldukça önemsediğini aktardı. ADÜ bilimsel faaliyetleri hakkında bilgi alan Katar Büyükelçisi Salem Mubarak AlShafi, iş birliği çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret, Katar Büyükelçisi Salem Mubarak AlShafi ve Rektör Aldemir’in hediye takdimi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

