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Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi

İHA

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete soktuğu buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.

Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete soktuğu buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.
Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yapmanın keyfini doyasıya çıkardı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12.0020.00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi.
Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" dedi.

AYDIN

10 Ocak 2020 Cuma

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