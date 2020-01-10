Söke Kadın Meclisi, Kadın Gazetecileri Ağırladı

"Ben hep hip hop'tım"

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Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Sökeli kadın gazetecileri konuk etti.

Söke’de basın sektörü içerisinde yıllardır yer alarak, mesleklerinin kıdemli isimleri, Kadın Meclisi ile gerçekleştirilen sohbet toplantısında; mesleklerini ve bu mesleğin içinde kadın olmayı anlattılar.

AYDIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:51

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