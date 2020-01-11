ADH’de ilk kez ERCP işlemi uygulandı

Aydın Devlet Hastanesi’nde safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde endoskopik bir uygulama olan ERCP (Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatografi) işlemi uygulanmaya başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği gerek poliklinik, gerek Endoskopi(üst ve alt sindirim sistemi) işlemleri ile acil ve efektif olarak oldukça aktif hizmet vermektedir. Hastanemiz Gastroentereloji Uzmanları Uzm. Dr. Ayla Yıldız, Uzm.Dr. İsmail Taşkıran ve Hemşire Türkan Akyıldız’dan oluşan ekip tarafından 70 yaşındaki D. A. isimli safra yollarında taş ve çamur nedeniyle sarılık oluşan hastamıza ilk ERCP(sfinkteretomi+safra yollarına stent yerleştirilmesi) işlemi başarıyla gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile Hastanemize yeni alınan ERCP cihazı sayesinde, safra yolu ve ince bağırsak başlangıç kısmındaki hastalıklarda(taş, tümör, daralma v.s.) ameliyat riskinin yüksek olduğu veya operasyona uygun olmayan hastalarımızı ameliyatsız tedavi etme olanağı elde edilecektir. Tanı koyma imkânlarını da artıran ERCP uygulaması ile il dışı sevkler azalacak, vatandaşlarımızın hizmet almak üzere başka illere gitmesine gerek kalmadan tanı ve tedavi imknı elde edilecektir. İlimizdeki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bir ilk olan ERCP Ünitesinin en önemli bileşenlerinden olan duedenoskop(yan görüşlü endoskop) Aydın Devlet Hastanesi tıbbi cihaz envanterine katılarak kullanılmaya başlamıştır” denildi.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

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