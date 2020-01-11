Aydın’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kış şartlarında yem bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olarak doğada bulunan Av ve Yaban Hayvanlarının, ağır kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatıldı. Bu bağlamda 800 kilogram besi yemi, 100 kilogram pazar artığı ve 100 kilogram yemek artığı Av Koruma Ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının Aydın genelinde belirli periyotlarla kış sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:15

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.