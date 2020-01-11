Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu

"Ben hep hip hop'tım"

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken, Aydınlı Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek, Ziraat Türkiye Kupası’da KayserisporFenerbahçe mücadelesini yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

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