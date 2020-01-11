Kuşadası’nda ev yangını

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Türkmen Mahallesi, Marina Sokak Atasoy evlerinde bulunan müstakil bir evin birinci katında yangın çıktı. Evin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek evi tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşamazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:15

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.