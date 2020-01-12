Başkan Atay, İzmir’de düzenlenen jeotermal paneline katıldı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İzmir’de düzenlenen “Jeotermal ve Yaşam” konulu panelforuma katıldı.



Moderatörlüğünü Zeynep Altıok Akatlı’nın yaptığı panelforum Murat Yüksel’in yönetmenliğini yaptığı “Jeotermal Yetti Gari” başlıklı belgesel ile başladı. Katılımın yoğun olduğu panelde Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Elektrik Mühendisi Cevat Uçman, Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, Elektrik Mühendisi Tayfun Öngüner, Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege konuşmacı olarak yer aldılar. Panele sivil toplum temsilcileri, çevre örgütleri ve çok sayıda çevreci büyük ilgi gösterdi.



İBB Başkanı Tunç Soyer, “Doğa hastaysa biz de hastayız, iyiyse biz de iyiyiz. Bizim dışarıdaki ağaçtan bir farkımız yok çünkü doğanın bir parçasıyız. Doğanın bu şekilde tahrip edilmesine, istendiği gibi kullanılacağı düşüncesine tepki vermek zorundayız. Bugün Jeotermal başlığı altında, yarın taş ocaklarında, evvelsi gün İstanbul’da kanalda hep aynı konunun tarafındayız. Çünkü yaşamı ciddiye almak zorundayız” dedi.



“Yanlarında olmaya devam edeceğim”

Efeler’de JES’lerin neden olduğu etkinin bilindiğinden çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkarttığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Kızılcaköy’lü kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Önceden de söz vermiştim, şimdi de yineliyorum; bu yanlış jeotermallerden kurtulana kadar yanlarında olmaya devam edeceğim. Biz Efeler’de çevre kirliliğine ve doğanın tahribatına dikkat çekmek amacıyla ‘Çevre Film Günleri’ düzenledik. Dünyanın birçok yerinden yönetmenlerimiz geldi. Çalışmalarının ardından zararın ne boyutta olduğunu görünce hayrete kapıldılar. Efeler’de durum o kadar kötü ki, vatandaşlarımız yaşamları boyunca gelir elde ettikleri topraklarını kaybediyorlar. Zararlı olan bütün jeotermallerin karşısındayız” dedi.

AYDIN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:51

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