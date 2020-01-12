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Kuşadası'nda gün batımı büyüledi

İHA

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Kuşadası'nda gün batımı büyüledi

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.
Kuşadası'nda gün batımında seyirlik görüntüler oluştu. Atatürk Bulvarı'nda güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı. Güneşin Güvercinada Kalesi'nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu. İzmir'den Kuşadası'na ailesiyle birlikte hafta sonunu geçirmek için gelen evli ve 1 çocuk babası Mehmet Eser, "Kuşadası çok güzel bir tatil yeri. Herkes soluğu gün batımını izleyebilmek için sahilde alıyor. Biz de merak edip bu harika doğa olayını izlemeye geldik. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var" diye konuştu.

AYDIN

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:51
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