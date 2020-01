Nazilli Belediyespor - Muğlaspor: 1-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hakan Bastık (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx), Hakan Erkan (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 34 Ufukcan x), Zafer (xx), Sedat (xx), Aziz (x) (Dk. 61 Ahmet x), İsmail (xx), Sergen (xx), Mert Çapar (xx), Hasan Küçük (x), Oğuzhan (x) (Dk. 68 Yunus x)

MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) Mustafa (xx), Adem (xxx), Muhammed (xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 85 Rıdvan), Güray (xxx), Anıl (xxx) (Dk. 76 Burak xx), Murat Can (xxx), Batuhan (xx), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 90 Osman), Sami Can (xxx)

GOLLER: Dk. 5 Mert Çapar (Nazilli Bld) Dk. 18 Güray, Dk. 29 Ramazan, Dk. 83 Murat Can (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, İsmail, Zafer, Sinan (Nazilli Bld) - Güray (Muğlaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor, devrenin açılış haftasındaki Ege derbisinde Muğlaspor'a evinde 3-1 yenildi. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor'un gollerini 18'inci dakikada Güray, 29'uncu dakikada Ramazan ve 83'üncü dakikada Murat Can attı. Nazilli'nin tek golü 5'inci dakikada Mert Çapar'dan geldi. Üst üste 3 maç kaybeden, transfer yasağı nedeniyle devre arasında takviye yapamayan siyah-beyazlılar, bu skorla 30 puanda kalıp üçüncü sıraya geriledi. Muğlaspor ise puanını 25'e çıkardı.

5'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Mert Çapar, ceza sahası dışından müthiş bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0.

18'inci dakikada skora eşitlik geldi. Muğlasporlu Ramazan'ın kullandığı kornerde Güray kafayla kaleci Zekeriya'yı avladı: 1-1.

29'uncu dakikada Muğlaspor üstünlüğü yakaladı. Ramazan, çalımlarla ceza sahasına girip affetmedi: 1-2.

83'üncü dakikada Mehmet Akif'in kullandığı köşe atışında topu kafayla ağlarla buluşturan Murat Can skoru ilan etti: 1-3.



AYDIN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:16

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.