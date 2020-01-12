TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3

İHA

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 18. Haftasında oylanan Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 3 1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 18. Haftasında oylanan Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Muğlaspor’a 3 1 mağlup oldu.
Nazilli Belediyespor taraftarlarından Nazilli Meydan grubu ise 9,5’uncu dakika konfeti şov yaparak takımına moral vermeye çaşırken, Nazilli Meydan ve Alem Gençlik gruplarından bazı taraftarlar 21 geriye düşülmesinin ardından Teknik Direktör Yavuz İncedal’ın gönderilmesi için yönetime sitem etti. 83’te gelen 3’üncü golün ardından desteğini çeken Nazilli taraftarı tepki gösterdi. Konuk ekip Muğla taraftarı 49 Gençlik ile Forza Muğla ise maç başında başlayan etkili tezahüratı 5’inci dakikada gelen erken golün artarak takıma moral verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor, henüz 5’inci dakikada Mert Çapar’ın attığı muhteşem golüyle 10 öne geçerken, golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Muğla ekibi, 18’inci dakikada kullanılan köşe atışında Güray ile beraberliği sağladı. Golün ardından ataklarını artıran Muğla ekibi, 29’uncu dakikada defans oyuncusu Hasan Küçük’ü peşine takarak 40 metre top süren Ramazan muhteşem bir şutla kaleci Zekeriya’yı avlayarak takımını deplasmanda 21 öne geçiren golü attı. İkinci yarıya hızlı ve hırslı başlayan Nazilli ekibi, 65’inci dakikadan sonra tekrar oyunun hakimiyetini konuk ekibe kaptırırken, 83’üncü dakikada sahneye çıkan kaptan Murat Can kullanılan köşe atışında 6 pas içinde topa muhteşem yükselerek vurdu. Murat Can’ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 13.

Maçtan dakikalar:
5. dakika; Hasan Küçük’ün orta sahadan attığı uzun pasla buluşan Sedat, topu müsait pozisyondaki Mert Çapar’a aktardı. Mert’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın uzandığı köşeden ağlarla buluşu: 10.
13. dakika; Sedat’ın 25 metreden vurduğu aşırtma şutunda kaleci Gökhan’ı aşan top üst ağlarda kaldı.
18. dakika; Ramazan’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde ön direğe koşarak topa yükselerek vuran Güray’ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 11.
29. dakika; Orta sahadan aktarılan topla buluşan Ramazan Özkabak, yaklaşık 35 metre sürdüğü topla rakip ceza alanına sol çaprazdan girdi. Defanstan Hasan Küçük’ün takip ettiği pozisyonda Özkabak’ın yakın direğe doğru vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın sağından ağlarla buluştu: 12.
83. dakikada; Mehmet Akif’in sol kanattan kullandığı köşe atışında Nazilli defansında altı pas içinde topa iyi yükselen kaptan Murat Can’ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 13.

Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Hakan Basık xxx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xxx, Hakan Erkan xxx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya x, Sinan x, Mehmet Ersavaş x (Dk.34 Ufukcan x), Zafer x, Sedat xx, Aziz x (Dk.61 Can Ahmet xx), İsmail x, Sergen x, Mert xx, Hasan x, Oğuzhan x (Dk.68 Yunus x)
Muğlaspor: Gökhan xxx, Mustafa xx, Adem xx, Mehmet Akif xxx (Dk.90+2 Osman x), Ramazan xxxx (Dk.85 Rıdvan xx), Güray xxxx, Anıl xxx (Dk.77 Burak xx), Murat Can xxxx, Batuhan xxx, Muhammed xx, Sami Can xx
Sarı Kartlas: Mehmet Ersavaş, İsmail, Zafer, Sinan (Nazili Belediyespor) – Rıza, Güray (Muğlaspor)
Goller: Dk.5 Mert Nazilli Belediyespor) – Dk.18 Güray, Dk.29 Ramazan, Dk.83 Murat Can (Muğlaspor)

AYDIN

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Nazilli Belediyespor - Muğlaspor: 1-3
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Muğlaspor: 1-3
Nazilli Tarım Fuarı ilçeyi renklendirdi
YEREL HABERLER Nazilli Tarım Fuarı ilçeyi renklendirdi
Tarihi Arpaz Konağı restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi Arpaz Konağı restore edilecek
Kuşadası'nda gün batımı büyüledi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda gün batımı büyüledi
Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi
Nazillili fotoğraf sanatçılarından Denizli’de Karacasu sergisi
YEREL HABERLER Nazillili fotoğraf sanatçılarından Denizli’de ...
Vali Köşger; “Yerli ve milli üretimi destekliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Köşger; “Yerli ve milli üretimi destekliyoruz”
İlk sinema deneyimlerini Başkan Özcan ile yaşadılar
YEREL HABERLER İlk sinema deneyimlerini Başkan Özcan ile yaşadılar
Başkan Atay, İzmir’de düzenlenen jeotermal paneline katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atay, İzmir’de düzenlenen jeotermal paneline ...
EKODOSD’un konuğu Çilen Melek Karakuş oldu
YEREL HABERLER EKODOSD’un konuğu Çilen Melek Karakuş oldu
13 yaşındaki Dilvin'in ölümüyle ilgili açıklama “Gerekçe olmadan yapılan ithamlar büyük haksızlıktır”
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Dilvin'in ölümüyle ilgili ...
Kamyon kasasında 41 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kamyon kasasında 41 kaçak göçmen yakalandı
EKODOSD’un konuğu Çilen Melek Karakuş oldu
YEREL HABERLER EKODOSD’un konuğu Çilen Melek Karakuş oldu
Kuşadası’nda 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 41 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda ev yangını
YEREL HABERLER Kuşadası’nda ev yangını
Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor
YEREL HABERLER Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde ...
Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu
YEREL HABERLER Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı ...
Söke'de karayolu kavşağında temizliğe dikkat çektiler
YEREL HABERLER Söke'de karayolu kavşağında temizliğe dikkat çektiler
Çalışan Gazeteciler Günü’nde ADÜTV yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER Çalışan Gazeteciler Günü’nde ADÜTV yayın hayatına ...
Vali Köşger, gazeteciler ile yemekte buluştu
YEREL HABERLER Vali Köşger, gazeteciler ile yemekte buluştu
Aydın’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Aydın’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Aydın incirine değer katacak tesis için imzalar atıldı Güney Ege’nin ilk güdümlü projesi olan yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposu inşaasında imzaları atıldı
YEREL HABERLER Aydın incirine değer katacak tesis için imzalar ...
Didim Belediyesi ile Tüm Bel Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi ile Tüm Bel Sen arasında toplu iş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X