Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de pazar alışverişi gerçekleştirdi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile Çakırbeyli Mahallesi’nde incelemelerde bulunmak üzere bir araya gelen Başkan Kaplan, buluşma öncesinde Çakırbeyli pazarında esnafla bol bol sohbet edip pazar alışverişi gerçekleştirdi. Kaplan “Çakırbeyli Mahallemiz birçok il ve ilçeden gelen misafirlerini ağırlıyor. Hava güzel olması münasebetiyle bugün bir program yaparak vali yardımcımız ile projeler konusunda yerinde incelemeler yaparak bir görüşme yapacağız. Bu program öncesinde de burada mahallelerimizden gelen hemşerilerimizin kendi emekleri ile evimize ihtiyacımız olan organik ürünleri alıyoruz. Yine Pazar masrafımızı gerçekleştirirken pazarcı esnafımızın da sorunları dinliyor ve çözümü noktasında elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyoruz. Bazı esnaflarımız Pazar yerinin yeniden düzenlenmesini talep ettiler. Bununla ilgili olarak yetkili arkadaşlarımızı görevlendirerek uygun hale getirilmesini ve esnafımızın taleplerini incelemesi talimatını verdim. Diğer yandan Belediyemize ait 2 noktada atıl vaziyette bulunan dükkanların yıkımını yapacak ve daha modern dükkanlar ve bir de misafirhane yapacağız. Bununla ilgili olarak da projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Kaplan pazar alışverişi sonrasında Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile birlikte Çakırbeyli’de incelemelerde bulundu.

AYDIN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:51

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