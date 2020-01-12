Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti

"Ben hep hip hop'tım"

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Kuşadası’nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.

Kuşadası’nda Ocak ayının ilk Pazar günü güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, cafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı. Oyun parkları çocuklarla doldu taştı. El Heykeli önünde kurulan buz pistinde keyifli dakikalar geçirdi.

AYDIN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:22

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AKŞAM 18:16

YATSI 19:37

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